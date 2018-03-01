Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Соратника Медведчука освободили из-под стражи - адвокат

Четверг, 1 марта 2018, 22:21

Председателя Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - право народа" Андрея Лесика, которого подозревают в сепаратизме, освободили из-под стражи.

Об этом написал его адвокат Дмитрий Тихоненков в Facebook.

"Сегодня освобождён из под стражи Андрей Лесик! По результатам подготовительного заседания прокурору был возвращён обвинительный акт и отказано в избрании меры пресесечения", - сообщил защитник.

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря, ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога.

18 февраля 2018 года Апелляционный суд Харьковской области сократил сроксодержания под стражей Андрею Лесику.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти".

Лесик - глава Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами. 

Лесика  лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, "не оправдавшего доверие партии".

Украинская правда
Темы: сепаратизмМедведчукХарьковсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
сепаратизм
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
"Общественные деятели" готовили переворот в координации с движением Медведчука и Сурковым – СБУ
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: