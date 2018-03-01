Соратника Медведчука освободили из-под стражи - адвокат

Председателя Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - право народа" Андрея Лесика, которого подозревают в сепаратизме, освободили из-под стражи.

Об этом написал его адвокат Дмитрий Тихоненков в Facebook.

"Сегодня освобождён из под стражи Андрей Лесик! По результатам подготовительного заседания прокурору был возвращён обвинительный акт и отказано в избрании меры пресесечения", - сообщил защитник.

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря, ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога.

18 февраля 2018 года Апелляционный суд Харьковской области сократил сроксодержания под стражей Андрею Лесику.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти".

Лесик - глава Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами.

Лесика лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, "не оправдавшего доверие партии".