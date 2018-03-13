Москва решила игнорировать ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"

Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает "Интерфакс".

"Прежде чем ставить ультиматумы – отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия", - сказал Лавров.

Как известно, ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции.

Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ.

Как известно, отравленные россияне – Скрипаль и его дочь Юлия – были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которую разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.

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