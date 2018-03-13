Москва вирішила ігнорувати ультиматум Лондона по "справі Скрипаля"

Росія не буде відповідати на ультиматум Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його дочка Юлія.

Про це на прес-конференції в Москві заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє "Інтерфакс".

"Перш ніж ставити ультиматуми – відзвітувати перед британським урядом за 24 години, краще дотримуватися власних зобов'язань за міжнародним правом, в даному випадку конвенції із заборони хімічної зброї", - сказав Лавров.

Як відомо, раніше британський прем'єр Тереза ​​Мей заявила, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції.

Вона також повідомила, що постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розробили у Росії. У зв'язку з цим посла РФ викликали в МЗС Великобританії.

Мей також заявила, що Великобританія до вечора вівторка чекає від Москви пояснень у зв'язку з отруєнням екс-співробітника ГРУ.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

Регулятор телерадіомовлення Великої Британії Ofcom попередив підконтрольний Кремлю телеканал Russia Today, що його ліцензія може бути скасована.

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