Москва вирішила ігнорувати ультиматум Лондона по "справі Скрипаля"
Росія не буде відповідати на ультиматум Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його дочка Юлія.
Про це на прес-конференції в Москві заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє "Інтерфакс".
"Перш ніж ставити ультиматуми – відзвітувати перед британським урядом за 24 години, краще дотримуватися власних зобов'язань за міжнародним правом, в даному випадку конвенції із заборони хімічної зброї", - сказав Лавров.
Як відомо, раніше британський прем'єр Тереза Мей заявила, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції.
Вона також повідомила, що постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розробили у Росії. У зв'язку з цим посла РФ викликали в МЗС Великобританії.
Мей також заявила, що Великобританія до вечора вівторка чекає від Москви пояснень у зв'язку з отруєнням екс-співробітника ГРУ.
Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста в неділю, 4 березня.
У Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.
В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.
Регулятор телерадіомовлення Великої Британії Ofcom попередив підконтрольний Кремлю телеканал Russia Today, що його ліцензія може бути скасована.
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