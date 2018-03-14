Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил пока не передавать на рассмотрение парламента президентский законопроект о нацбезопасности и инициировал создание рабочей группы для его доработки.

Об этом на заседании комитета сообщил его глава Сергей Пашинский.

Во время обсуждения законопроекта члены комитета выразили мнение, что проект закона №8068, поданный Петром Порошенко, имеет много недоработок и неточностей и требует серьезных правок.

Так было отмечено, что в вопрос нацбезопасности не было включено понятие кибербезопасности, информационной, энергетической и другой безопасности, что сейчас является актуальным.

В частности, члены комитета настаивали, что в документе не урегулированы вопросы о государственной тайне, общественного контроля и прочее.

"Мы понимаем, что невозможно создать идеальный законопроект, который будет отвечать всем требованиям. Но никто сейчас не пойдет на то, чтобы сузить хоть на немного полномочия главнокомандующего. Мы же не можем некой гражданке или гражданину дать разрешение прийти к начальнику Генштаба и что-то требовать", - сказал руководитель комитета.

Глава фракции БПП Артур Герасимов отметил, что законопроект следует принять за основу, а затем его доработать.

В конце концов, члены комитета проголосовали за то, чтобы создать рабочую группу, которая должна разработать поправки и 19 марта комитет соберется вновь для ознакомления с замечаниями и для решения вопроса о передаче документа на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сейчас есть политическая воля парламента для того, чтобы проголосовать в первом чтении за законопроект о национальной безопасности №8068.

Как известно, 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности.

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Министр обороны и его заместители будут назначаться на должности среди гражданских лиц с 1 января 2019 года.

Также проект предусматривает разделить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, которые сейчас занимает Виктор Муженко.

Кроме того, в отдельной статье проекта речь идет о стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Реализовывать ее планируется "с использованием механизмов государственно-частного партнерства" и с "привлечением международной консультативной, финансовой, материально-технической помощи".

Кроме того, в представленном проекте изложена система обеспечения национальной безопасности и полномочия каждого из ее субъектов, в частности, президента, министерств обороны и внутренних дел, вооруженных сил, генштаба, СБУ, госпогранслужба и т. д.

В то же время, по сравнению с действующим в настоящее время законом "Об основах национальной безопасности Украины" предложенный президентом проект предлагает сокращение перечня приоритетных национальных интересов.

В частности, проект 8068 сосредоточен на таких сферах, как суверенитет и территориальная целостность, европейская и евроатлантическая интеграция и развитие экономики и гражданского общества. Таким образом, из перечня предлагается исключить такие пункты, как обеспечение прав и свобод человека и гражданина, обеспечения развития и функционирования украинского языка и защиту языков нацменьшинств, развитие духовности, моральных принципов, интеллектуального потенциала народа.

В президентском проекте также отсутствует перечень угроз национальным интересам и указано, что их должны определять различные документы, которые одобряются СНБО и утверждаются президентом.