Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони вирішив у четвер не передавати на розгляд парламенту президентський законопроект про нацбезпеку та ініціював створення робочої групи для його доопрацювання.

Про це на засіданні комітету повідомив його голова Сергій Пашинський.

Зазначається, що члени комітету проголосували за те, щоб ухвалити законопроект за основу, а також створити робочу групу для його доопрацювання.

Було вирішено, що 19 березня комітет збереться для розгляду зауважень робочої групи і вже на наступному пленарному тижні передасть документ на розгляд Верховної Ради.

Під час обговорення законопроекту члени комітету висловили думку, що проект закону №8068, поданий Петром Порошенком, має недопрацювання та неточності та потребує серйозних правок.

Так було зазначено, що у питання нацбезпеки не було включено поняття кібербезпеки, інформаційної, енергетичної та іншої безпеки, що є наразі актуальним.

Зокрема, члени комітету наполягали, що у документі не врегульовані питання про державну таємницю, громадського контролю та інші.



"Ми розуміємо, що не можна створити ідеальний законопроект, який буде відповідати всім вимогам. Але ніхто зараз не піде на те, щоб звузити хоч на трішки повноваження головнокомандуючого. Ми ж не можемо якійсь громадянці чи громадянину дати дозвіл прийти до начальника Генштабу та щось вимагати", - сказав керівник комітету.

Голова фракції БПП Артур Герасимов зазначив, що законопроект слід ухвалити за основу, а потім його доопрацювати.

Після нетривалого обговорення за таке рішення проголосувала більшість членів комітету.

Передбачається, що на розгляд парламенту документ буде переданий у вівторок, 20 березня.

Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що наразі є політична воля парламенту для того, щоб проголосувати у першому читанні за законопроект про національну безпеку №8068.

Як відомо, 28 лютого президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про національну безпеку.

Проект передбачає скасування трьох законів, об’єднуючи їх. Це закони "Про основи національної безпеки України", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та "Про організацію оборонного планування".

Крім того, у поданому проекті викладено систему забезпечення нацбезпеки та повноваження кожного з її суб’єктів, зокрема, президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, збройних сил, генштабу, СБУ, держприкордон служби тощо.

Міністр оборони України і його заступники призначатимуться на посади з-поміж цивільних осіб від 1 січня 2019 року.

Також проект передбачає розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз обіймає Віктор Муженко.

Крім того, в окремій статті проекту йдеться про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Реалізовувати її якої планується "з використанням механізмів державно-приватного партнерства" та із "залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги".

Водночас, порівняно із чинним наразі законом "Про основи національної безпеки України" запропонований президентом проект пропонує скорочення переліку пріоритетних національних інтересів.

Зокрема, проект 8068 зосереджений на таких сферах, як суверенітет і територіальна цілісність, європейська та євроатлантична інтеграція та розвиток економіки та громадянського суспільства. Таким чином, з переліку пропонується виключити такі пункти, як гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення розвитку і функціонування української мови та захист мов нацменшин, розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу народу.

В президентському проекті також відсутній перелік загроз національним інтересам та зазначено, що їх мають визначати різні документи, які схвалюються РНБО і затверджуються президентом.