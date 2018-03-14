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Рассмотрение дела о госизмене Януковича планируют завершить до 20 апреля

Среда, 14 марта 2018, 13:31

Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, планирует завершить его рассмотрение 18-19 апреля.

По словам судьи Владислава Девятко, на эти даты запланированы судебные дебаты.

Как известно, именно после дебатов заканчивается рассмотрение дела. После этого судья уходит в совещательную комнату и пишет приговор. Срок написания приговора не ограничен.

"Организуем свою работу так: следующее заседание 21 марта, в дальнейшем заседания 27, 28 и 29 марта, дальше 4-5, 11-12 и 18-19 апреля", - сказал Девятко.

Он также определил 8 дат для допроса свидетелей защиты: 21, 28- 29 марта, 4-5 и 11-12 апреля.

"На эти 8 судебных заседаний прошу обеспечить прибытие и допросы свидетелей, чтобы за эти 8 заседаний всех свидетелей допросить, которых, напомню, осталось 13. Прошу сторону защиты и обвинения на 18-19 апреля подготовиться к стадии судебных прений", - сказал судья.

Девятко также заявил, что суд готов предоставить возможность Януковичу свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции.

"Суд готов обеспечить и предоставить возможность обвиняемому Януковичу дать показания об этом деле. Допрос путем видеоконференции признала сторона обвинения сегодня, она не возражала против этого и в предыдущих судебных заседаниях", - сказал Девятко.

Рассмотрение дела он перенес на 10 утра 21 марта, поскольку защита просила исследовать пресс-конференцию Януковича, но добавила, что будет готова исследовать это доказательство после допроса свидетелей из Крыма.

Как известно, защита Януковича хочет телемост с Крымом для допроса свидетелей 21 марта.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.

Ирина Балачук, УП
Темы: дело о госизменеЯнуковичсуд
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