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Скандальные зменения в УПК вступили в силу. Прокуратура успокаивает

Пятница, 16 марта 2018, 11:25
Скандальные зменения в УПК вступили в силу. Прокуратура успокаивает

Прокуратура Киева утверждает, что в результате вступления в силу изменений в Уголовно-процессуальный кодекс порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений.

Об этом сообщает 16 марта пресс-служба столичной прокуратуры

Правоохранители отмечают, что в последнее время распространяется информация о осложнений, которые могут возникнуть в связи с вступлением в силу 16.03 изменений в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые "правки Лозового" -ред.) в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которых являются обязательным условием для выдачи тел умерших людей для захоронения.

"Прокуратура города Киева сообщает, что с целью снятия социального напряжения правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрена в практика проведения исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно-медицинских экспертиз", – говорится в заявлении прокуратуры.

"Таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений", – уверяют правоохранители.

В то же время об угрозах новых изменений в УПК, которые увеличат нагрузку на суды, предупреждает народный депутат Елена Сотник.

 

Народный депутат Александр Грановский приводит статистику относительно ходатайств, поступавших в суд, относительно проведения обыска жилья или иного владения лица.

Так в 2012 году, по его данным, количество таких ходатайств составила 2645; о временном доступа к вещам и документам - 10152.

"Ведомости 2017 года шокируют. Ведь количество ходатайств, поступившее в суд, относительно проведения обыска жилья или иного владения лица составляет 118 884, что по сравнению в 45 раз больше, чем в 2012 году! Количество ходатайств о временном доступе к вещам и документам – 257744", – отмечает нардеп.

Отмечалось, что эти поправки, которые вступают в силу 16 марта, могут привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы.

Как известно, 15 марта Верховная Рада отклонила законопроект с изменениями в уголовного судопроизводства, должны отменить действие так называемых "поправок Лозового".

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступает в силу 16 марта, создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.

По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:

- вводят возможность обжалования подозрения;
- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;
- резко ограничивают сроки производств.

Валентина Романенко, УП
Темы: законодательство
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