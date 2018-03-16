Скандальные зменения в УПК вступили в силу. Прокуратура успокаивает

Прокуратура Киева утверждает, что в результате вступления в силу изменений в Уголовно-процессуальный кодекс порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений.



Об этом сообщает 16 марта пресс-служба столичной прокуратуры



Правоохранители отмечают, что в последнее время распространяется информация о осложнений, которые могут возникнуть в связи с вступлением в силу 16.03 изменений в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые "правки Лозового" -ред.) в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которых являются обязательным условием для выдачи тел умерших людей для захоронения.



"Прокуратура города Киева сообщает, что с целью снятия социального напряжения правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрена в практика проведения исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно-медицинских экспертиз", – говорится в заявлении прокуратуры.



"Таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений", – уверяют правоохранители.



В то же время об угрозах новых изменений в УПК, которые увеличат нагрузку на суды, предупреждает народный депутат Елена Сотник.

Народный депутат Александр Грановский приводит статистику относительно ходатайств, поступавших в суд, относительно проведения обыска жилья или иного владения лица.



Так в 2012 году, по его данным, количество таких ходатайств составила 2645; о временном доступа к вещам и документам - 10152.



"Ведомости 2017 года шокируют. Ведь количество ходатайств, поступившее в суд, относительно проведения обыска жилья или иного владения лица составляет 118 884, что по сравнению в 45 раз больше, чем в 2012 году! Количество ходатайств о временном доступе к вещам и документам – 257744", – отмечает нардеп.



Отмечалось, что эти поправки, которые вступают в силу 16 марта, могут привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы.



Как известно, 15 марта Верховная Рада отклонила законопроект с изменениями в уголовного судопроизводства, должны отменить действие так называемых "поправок Лозового".

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступает в силу 16 марта, создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.

По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:

- вводят возможность обжалования подозрения;

- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;

- резко ограничивают сроки производств.