Скандальні зміни в КПК набули чинності. Прокуратура заспокоює

Прокуратура Києва стверджує, що внаслідок набрання чинності змін до Кримінально-процесуального кодексу порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін.

Про це повідомляє 16 березня прес-служба столичної прокуратури

Правоохоронці зазначають, що останнім часом поширюється інформація щодо ускладнень, які можуть виникнути у зв’язку із набранням чинності 16.03.2018 змін до Кримінального процесуального кодексу (так звані "правки Лозового" -ред.) в частині порядку проведення судово-медичних експертиз, результати якої є обов’язковою умовою для видачі тіл померлих людей для поховання.

"Прокуратура міста Києва повідомляє, що з метою зняття соціальної напруги правоохоронними органами і судово-медичними установами буде впроваджено в практику проведення дослідження тіл померлих судово-медичними експертами на підставі рішень уповноважених працівників поліції, які будуть письмово оформлюватись на місці події, з наступним призначенням судово-медичних експертиз", – йдеться в заяві прокуратури.

"Таким чином термін для встановлення причин смерті збільшено не буде, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін", – запевняють правоохоронці.

Водночас про загрози нових змін у КПК, які збільшать навантаження на суди, попереджає народний депутат Олена Сотник.

Народний депутат Олександр Грановський наводить статистику щодо клопотань, що надходили до суду, стосовно проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

Так у 2012 році, за його даними, кількість таких клопотань становила 2645; щодо тимчасового доступу до речей і документів — 10152.

"Відомості 2017 року шокують. Адже кількість клопотань, що надійшло до суду, стосовно проведення обшуку житла чи іншого володіння особи становить 118 884, що в порівнянні в 45 разів більше, ніж в 2012 році! Кількість клопотань щодо тимчасового доступу до речей і документів — 257 744", – зазначає нардеп.

Наголошувалося, що ці правки, які набувають чинності 16 березня, можуть призвести до колапсу судової і правоохоронної системи.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада відхилила законопроект зі змінами до кримінального судочинства, що мали скасувати дію так званих "правок Лозового".

Генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя заявив, що виправлений Кримінально-процесуальний кодекс, який набирає чинності 16 березня, створює кризову ситуацію в правоохоронній системі України.

За його словами, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.