Рада провалила отмену "поправок Лозового"

Верховная Рада отклонила законопроект с изменениями к уголовному судопроизводству, отменяющие действие "поправок Лозового".



Соответствующий законопроект №7547 не набрал необходимых 226 голосов.



Спикер ВР Андрей Парубий ставил на голосование принятие закона за основу.



Однако он набрал 214 голосов. При этом 15 нардепов из фракции "Радикальной партии" проголосовали против.



Дважды нардепы пытались вернуться к голосованию, но необходимых 226 голосов не было.



Представляя законопроект, нардеп Татьяна Острикова заявила: "Закон 7547 исправляет недостатки принятых изменений в КПК. Эти изменения были приняты фракциями коалиции. Они уже сегодня могут вступить в силу и привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы", - сказала она.



По ее словам, если не принять эти изменения, то произойдет "затягивания разумных сроков досудебного расследования и чрезмерной перегрузки следователей и судов".



"Этот законопроект (7547 - ред.) исправляет недостатки в трех основных позициях. А именно: как вы знаете, отныне следователи должны обращаться с ходатайствами о предоставлении разрешения на обыск, арест имущества и о назначении экспертизы в суд не по месту нахождения своего органа досудебного расследования, а в суд в областной центр", - сказала она.



"Так же с сегодняшнего дня все экспертизы во всех уголовных производствах будут назначаться не постановлением следователя, не за обращением защитника, а следователь должен будет обращаться к следственному судье", - добавила Острикова.



"Следующей изменением, которое мы предлагаем, изъять из текста УПК, положения, которые делают возможным обжалования уведомления о подозрении. Ведь, перенос этой стадии на такую ​​раннюю стадию фактически означает рассмотрение дела по существу и противоречит принципам уголовного судопроизводства", - рассказала нардеп.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия заявил, что исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступает в силу 15 марта, создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.



По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:



- вводят возможность обжалования подозрения;



- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;



- резко ограничивают сроки производств.

14 марта профильный комитет Верховной Рады принял решение, которое сможет ограничить действие исправленного Уголовно-процессуального кодекса. Он вступает в силу 15 марта.

Поправки Лозового уменьшают сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. А это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

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