В Севастополе за голосование раздают медальки и сладости

В аннексированном Севастополе всем, кто проголосовал 18 марта на "выборах президента России" выдают памятные медали.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на вкладыше написано, что это медаль в память о "референдуме", прошедшем в Севастополе 16 марта 2014 года.

В то же время, как сообщил в Facebook член так называемой "Общественной палаты Севастополя" и "зампредседателя Общественного Совета" при оккупационном "Управлении МВД России по г. Севастополь" Иван Комелов, тем, кто голосовал на выборах впервые, выдают кулечки с ручкой, блокнотом и сладостями.

На фотографии также видно, что проголосовавшие могут сфотографироваться с баннером "Я выбрал президента".

Он также подтвердил, что все проголосовавшие получают медаль. Хотя некоторые в комментариях пишут, что им медалей не хватило.

Вместе с тем, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на выборах президента России, которые Кремль 18 марта намерен провести в аннексированном Крыму, российские власти полуострова интересует в первую очередь явка избирателей.

Об этом он заявил в комментарии "Крым.Реалии ТВ".

"Оккупационные власти подготовились в полной мере для того, чтобы выписать те результаты, которые ей нужны во время того незаконного действа, которое они называют "выборами". Их сейчас волнует только один сегмент избирательной кампании. Это явка на участки", - сказал он.

"В то же время все люди, которые не воспринимают оккупацию, а их - большинство, они сейчас в больших раздумьях, потому что есть беспрецедентное давление на людей и угрозы увольнения с работы", - утверждает Чубаров.

По его словам, 18 марта, как и 16 марта 2014 года (дата проведения непризнанного миром "референдума" в Крыму), "значительное количество людей будет перед выбором: сохранить достоинство или все же склонить голову".

"Я знаю, что подавляющее большинство крымских татар склонять голову не будет", - добавил Чубаров.

Как сообщалось, в субботу Крымская правозащитная группа заявила, что в оккупированном Крыму на нескольких предприятиях Керчи руководителей обязали обеспечить явку своих подчиненных на "выборах" президента РФ 18 марта.

"Выборы" президента РФ проходят 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

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