Проект Порошенко о нацбезопасности изменили так, что ему может не понравиться

В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны заявили о существенных изменениях в президентском законопроекте о нацбезопасности №8068.

Об этом сказал секретарь комитета и руководитель рабочей группы Иван Винник.

По его словам, рабочая группа еще не завершила доработку законопроекта, но констатировал значительное расширение его текста критическими и другими поправками, на которых настаивают, в том числе, партнеры по НАТО.

Так, Винник отметил, что в проекте закона будут более четко прописаны основы нацбезопасности, которые регулируются законодательством, а также термины субъектов и объектов нацбезопасности, будут описаны особенности нацугроз и прочее.

Он добавил, что речь идет также о вопросах системы гражданско-демократического контроля, которую необходимо создать в рамках вхождения в НАТО.

"Начинаем процесс реформирования СБУ путем изменения ее статуса и предлагается назвать Специальным органом с правоохранительными функциями и военным формированием в составе", - отметил Винник.

По его словам, реформированная служба сможет обеспечивать охрану государственной границы и будет заниматься сугубо теми функциями, которые должны обеспечить именно контртеррористическую, антитеррористическую деятельность и другую правоохранительную деятельность в других отраслях, где это разрешено.

Винник добавил, что сейчас предлагается наделить комитет по вопросам нацбезопасности большими функциями для получения данных от новосозданного спецоргана.

"Предполагается, что отчеты должны подаваться два раза в год. Комитет установит соответствующую форму отчета и информацию, которую необходимо подавать... Наверное, в значительной степени эта информация будет иметь грифы секретности", - добавил он.

Также Винник отметил, что во время работы рабочей группы было много дискуссий по координации различных военных подразделений.

"Сложно разобраться, нет ли взаимных путей подчинения... Наверное, необходимо провести научно-прикладной семинар в Минобороны, чтобы они нам объяснили, как все координируется", - сказал он.

Отмечается, что в настоящее время в проекте закона предусматривается две вертикали управления - главнокомандующего и руководителя объединенными силами, которые могут дублировать полномочия друг друга.

Руководитель комитета по нацбезопасности Сергей Пашинский заявил, что нельзя допустить подобного коллапса.

Член комитета Тарас Пастух отметил, что в настоящее время проект закона настолько видоизмененный, что требует согласования с автором - президентом Петром Порошенко.

"Ибо мы сейчас будем разбираться с каждой запятой, а автор потом скажет, что законопроект искаженный и не соответствует начальной концепции и, в конце концов, президент его не подпишет", - сказал он.

В итоге члены комитета договорились, что в среду, 20 марта, еще поработают над законопроектом и доработанный документ подадут для ознакомления автору и председателям фракций. Если будет консенсус, то передадут для рассмотрения парламентом в первом чтении в четверг, если нет - то перенесут его рассмотрение на неопределенный срок.

Позже член комитета и автор альтернативного законопроекта Пастух заявил, что маловероятно, что документ будет передан для рассмотрения парламента в первом чтении в четверг, но если его и передадут, то, скорее всего, не будет проголосован.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил в четверг, 15 марта, не передавать на рассмотрение парламента президентский законопроект о нацбезопасности и инициировал создание рабочей группы для его доработки.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сейчас есть политическая воля парламента для того, чтобы проголосовать в первом чтении за законопроект о национальной безопасности №8068.

Как известно, 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности.

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".