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БПП хочет продлить срок для декларирования общественных организаций

Вторник, 20 марта 2018, 10:14

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что если Верховная Рада на этой неделе не примет проект закона об отмене е-декларирования для общественных организаций, то необходимо дать им отсрочку.

Об этом он сказал с трибуны парламента.

По его словам, в конце марта заканчивается срок подачи электронных деклараций и поэтому парламенту следует поторопиться с отменой требований обязательного декларирования для членов общественных организаций.

"Необходимо уже на этой пленарной неделе рассмотреть законопроекты №6675 и №6674, инициированные президентом Украины. Эта инициатива является важной составляющей развития демократии, основанной на европейском опыте подотчетности ОО непосредственно перед обществом ", - сказал глава фракции БПП.

"В случае, если эти проекты законов не будут приняты, мы считаем необходимой пролонгацию срока подачи электронных деклараций для представителей общественных организаций", - отметил он.

Также Герасимов добавил, что фракция БПП не признает нелегитимные выборы в оккупированном Крыму и эту позицию поддерживают международные партнеры.

Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также заявил, что Верховная Рада должна принять постановление, которым даст политическую оценку "фарса, который в России называют выборами президента".

По его словам, проект постановления №8153 был зарегистрирован 19 марта.

"Мы утверждаем, что это нелегитимные выборы, нелегитимного президента. Это грубое нарушение международного права, насмешка над демократией и правами человека", - сказал он.

Бурбак отметил, что Кремль провел преступные выборы, а значит Украина должна сделать следующий шаг.

"Нынешнее постановление о нелегитимности так называемых выборов президента России не о том, встречаться с Путиным в нормандском формате или нет. Это постановление дополняет политико-правовую позицию Украины относительно действий России, создает основания для расширения санкций и подготовки консолидированной позиции к стране-агрессору ", - рассказал нардеп.

Он добавил, что главный смысл этого постановления заявить, что Крым - это Украина.

Как известно, 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатовотменить соотвествующее требование.

В феврале представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждала, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

Но антикоррупционеры сообщили, что отклонили предложение Порошенко по декларациям.

Яна Миланова, УП
Темы: БППдекларации
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