В России Telegram дали 15 дней для предоставления доступа к перепискам

Роскомнадзор грозит заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей.

Уведомление о "необходимости выполнения обязанностей организатора распространения информации" опубликовано на сайте российского ведомства.

"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставило в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", – - говорится в уведомлении

На исполнение требований у мессенджера есть 15 суток.

Telegram также предупредили, что в случае непредоставления информации доступ к его ресурсам будет ограничен.

В то же время основатель месенждера Павел Дуров в своем Twitter отметил, что "Telegram будет поддерживать свободу и конфиденциальность".

"Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от личных данных своих пользователей, не принесут плодов", – написал Дуров.

