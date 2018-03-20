В России Telegram дали 15 дней для предоставления доступа к перепискам
Роскомнадзор грозит заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей.
Уведомление о "необходимости выполнения обязанностей организатора распространения информации" опубликовано на сайте российского ведомства.
"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставило в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", – - говорится в уведомлении
На исполнение требований у мессенджера есть 15 суток.
Telegram также предупредили, что в случае непредоставления информации доступ к его ресурсам будет ограничен.
В 2016 году в российский закон "О противодействии терроризму" были внесены изменения, предусматривающие обязать "организаторов распространения информации" в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.
В июне 2017 года председатель Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram за непредставление сведений о компании для включения их в реестр организаторов распространения информации.