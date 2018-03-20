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В России Telegram дали 15 дней для предоставления доступа к перепискам

Вторник, 20 марта 2018, 16:20

Роскомнадзор грозит заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей.

Уведомление о "необходимости выполнения обязанностей организатора распространения информации" опубликовано на сайте российского ведомства.

"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставило в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", – - говорится в уведомлении

На исполнение требований у мессенджера есть 15 суток.

Telegram также предупредили, что в случае непредоставления информации доступ к его ресурсам будет ограничен.

В то же время основатель месенждера Павел Дуров в своем Twitter отметил, что "Telegram будет поддерживать свободу и конфиденциальность".

"Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от личных данных своих пользователей, не принесут плодов", – написал Дуров.

В 2016 году в российский закон "О противодействии терроризму" были внесены изменения, предусматривающие обязать "организаторов распространения информации" в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.

В июне 2017 года председатель Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram за непредставление сведений о компании для включения их в реестр организаторов распространения информации.

Темы: Росcияинтернет
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