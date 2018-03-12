СБУ проводит массовые обыски у "агентов" РФ, пришли и к журналистам

Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, во время обысков уже изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против Украины.

"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - пишет Гитлянская.

Она пообещала, что более подробная информация об этом появится на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

По информации "Украинской правды", обыски, в частности, проходят в Киеве, Днипре, Харькове и Одессе. В столице СБУ пришла к журналисту Юрию Лукашину.

Как известно, 8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

В тот же день у него дома провели обыск.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что спецслужба имеет "много неоспоримых доказательств" о планах использовать оружие, изъятое у Рубана, для совершения терактов в центре Киева, а также о связи задержанного с Виктором Медведчуком.