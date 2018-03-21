Сытник прокомментировал "жучки" у Холодницкого

Директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.



Об этом он заявил на круглом столе "Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел" в среду в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, отметив, что здесь "нечего комментировать".



Директор НАБУ заметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого о том, что же "он там нашел в своем кабинете".



Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

20 марта "Украинская правда" обращалась за комментариями как в НАБУ так и к САП.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого.

НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Несколько недель в кабинете Холодницкого работала скрытая записывающая аппаратура, которая была прикреплена на большой аквариум у стола прокурора.

Как удалось выяснить УП, больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие.

"Украинской правде" стало известно, что процессуальное руководство в нем осуществляет Владимир Гуцуляк.

Гуцуляка называют руководителем так называемого "департамента Кононенко-Грановского", который в ГПУ якобы занимается всеми чувствительными для власти вопросами.

Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс-прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандале между ГПУ и НАБУ.

В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками в НАБУ, а наблюдение за самим следователем привело к физическому столкновению между работниками двух силовых структур.

Именно по согласованию руководителя этого же "департамента" в кабинете Холодницкого НАБУ установило "жучки".

"Дело действительно наше. Ведет его Гуцуляк. Но прослушка НАБУшная", - рассказал источник в ГПУ.

Из неофициальных источников в силовых органах УП стало известно, что "жучки" в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель.