Глава Николаевской ОГА уходит в отставку

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Понедельник, 22 апреля 2019, 19:05
Снигуровская РГА

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал заявление об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении президента Петра Порошенко.

Ранее председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.

Отметим, что Львовская область – единственная, где Порошенко получил преимущество во время повторного голосования 21 апреля.

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Напомним:

  • Летом 2016-го по подозрению в получении взятки задержали первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука. В его доме нашли сотни тысяч долларов и золотые украшения.
  • После этого активисты обратились к президенту с требованием уволить и губернатора Вадима Мерикова.
  • Последний, по словам Петра Порошенко, написал заявление об увольнении.
  • На этом фоне Николаевскую ОГА возглавил нардеп от БПП Алексей Савченко.

Украинская правда

Темы: Савченко Александр Николаев
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