Глава Николаевской ОГА уходит в отставку
Понедельник, 22 апреля 2019, 19:05
Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении президента Петра Порошенко.
Ранее председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.
Отметим, что Львовская область – единственная, где Порошенко получил преимущество во время повторного голосования 21 апреля.
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Напомним:
- Летом 2016-го по подозрению в получении взятки задержали первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука. В его доме нашли сотни тысяч долларов и золотые украшения.
- После этого активисты обратились к президенту с требованием уволить и губернатора Вадима Мерикова.
- Последний, по словам Петра Порошенко, написал заявление об увольнении.
- На этом фоне Николаевскую ОГА возглавил нардеп от БПП Алексей Савченко.
Украинская правда