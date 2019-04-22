Глава Николаевской ОГА уходит в отставку

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал заявление об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении президента Петра Порошенко.

Ранее председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.

Отметим, что Львовская область – единственная, где Порошенко получил преимущество во время повторного голосования 21 апреля.

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Напомним: