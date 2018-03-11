В ОБСЕ заявили, что мониторят ситуацию в Ужгороде из Ивано-Франковска

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос Украинской правды.

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ не было.

Как известно, Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвал развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область ранее неоднократно поднимал официальный Будапешт.

7 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

В свою очередь МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

Подробнее о нападениях на Общество венгров на Закарпатье читайте в материале "Польская фаланга Путина: кто стоит за поджогом организации венгров в Ужгороде"