В ОБСЕ заявили, что мониторят ситуацию в Ужгороде из Ивано-Франковска
Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.
Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос Украинской правды.
"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.
Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.
Заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.
На сайте правительства Венгрии сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ не было.
Как известно, Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвал развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
Тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область ранее неоднократно поднимал официальный Будапешт.
7 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
В свою очередь МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.
Подробнее о нападениях на Общество венгров на Закарпатье читайте в материале "Польская фаланга Путина: кто стоит за поджогом организации венгров в Ужгороде"