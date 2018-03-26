Срок полномочий главы НАЗК Корчак заканчивается 28 марта

Срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак заканчивается 28 марта. По ее словам, она "не держится за должность".

Об этом она написала в Facebook.

"Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные / неправильные / незаконные / непрофессиональные" действия, гаражи, непредставление в отставку, принципиальность, "связи с Народным фронтом", голос, внешность и т. п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАЗК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" перекладу на чужие плечи", - отметила Корчак.

По ее словам, она надеется, что нового председателя НАЗК изберут на внеочередном заседании.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций излоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку. Позже Саламатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.

Соломатина написала заявление на увольнение. В НАПК настаивают, что Соломатина уже не является сотрудницей агентства, она это отрицает.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

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