ZIK требует от "Братства" Корчинского немедленно снять блокаду канала

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Четверг, 29 марта 2018, 00:24

Телеканал ZIK требует от организации "Братство" Дмитрия Корчинского немедленно снять блокаду и не угрожать его деятельности.

Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.

"Команда ZIKа требует от представителей радикальной организации" Братство "Дмитрия Корчинского немедленно снять блокаду и не угрожать деятельности последнего независимого телеканала в Украине, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям. А также просит лично министра МВД Украины А. Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, активисты "Братства", которое возглавляет Корчинский, начали круглосуточное пикетирование телеканала ZIK под столичной студией в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, что на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

Корчинский написал в Facebook, что его люди начинают круглосуточное пикетирование ZIKа, поскольку у него появилась информация, что Виктор Медведчук собрался купить телеканал.

"Сейчас активисты Братства начали круглосуточное пикетирование ЗИКа с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады", - говорит он.

В эфире, в свою очередь, рассказали, что руководство канала считает слова Корчинского абсурдом, потому что вообще не собирается продавать телеканал любому.

В то же время, телеканал сообщил, что Октябрьский дворец сейчас находится под охраной "Национальных дружин", представители которых находятся в помещении, чтобы не допустить нападение на канал.

Как известно, 27 марта в организации "Национальные дружины" заявили, что взяли под охрану телеканал ZIK, чтобы "защитить свободу слова".

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Темы: телевидение СМИ чрезвычайное происшествие
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