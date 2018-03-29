ZIK вимагає від "Братства" Корчинського негайно зняти блокаду каналу
Телеканал ZIK вимагає від організації "Братство" Дмитра Корчинського негайно зняти блокаду і не загрожувати його діяльності.
Про це йдеться у заяві на сайті телеканалу.
"Команда ZIKу вимагає від представників радикальної організації "Братство" Дмитра Корчинського негайно зняти блокаду і не загрожувати діяльності останнього незалежного телеканалу в Україні, його журналістам та запрошеним на ефіри гостям. А також просить особисто міністра МВС України А. Авакова відреагувати на бездіяльність правоохоронців", - сказано у заяві.
Як повідомлялось, активісти "Братства", яке очолює Корчинський, розпочали цілодобове пікетування телеканалу ZIK під столичною студією в Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України, що на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.
Корчинський написав у Facebook, що його люди починають цілодобове пікетування ZIKу, оскільки в нього з'явилася інформація, що Віктор Медведчук зібрався купити телеканал.
"Нині активісти Братства розпочали цілодобове пікетування ЗІКу з метою продемонструвати готовність знищити цей канал у разі остаточного придбання його Москвою. Розглядається можливість блокади", - каже він.
В ефірі натомість розповіли, що керівництво каналу вважає слова Корчинського абсурдом, бо взагалі не збирається продавати телеканал будь-кому.
Водночас, телеканал повідомив, що Жовтневий палац зараз перебуває під охороною "Національних дружин", представники яких перебувають у приміщені палацу, аби не допустити напад на канал.
Як відомо, 27 березня в організації "Національні дружини" заявили, що взяли під охорону телеканал ZIK, щоб "захистити свободу слова".
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