ZIK вимагає від "Братства" Корчинського негайно зняти блокаду каналу

Телеканал ZIK вимагає від організації "Братство" Дмитра Корчинського негайно зняти блокаду і не загрожувати його діяльності.

Про це йдеться у заяві на сайті телеканалу.

"Команда ZIKу вимагає від представників радикальної організації "Братство" Дмитра Корчинського негайно зняти блокаду і не загрожувати діяльності останнього незалежного телеканалу в Україні, його журналістам та запрошеним на ефіри гостям. А також просить особисто міністра МВС України А. Авакова відреагувати на бездіяльність правоохоронців", - сказано у заяві.

Як повідомлялось, активісти "Братства", яке очолює Корчинський, розпочали цілодобове пікетування телеканалу ZIK під столичною студією в Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України, що на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.

Корчинський написав у Facebook, що його люди починають цілодобове пікетування ZIKу, оскільки в нього з'явилася інформація, що Віктор Медведчук зібрався купити телеканал.

"Нині активісти Братства розпочали цілодобове пікетування ЗІКу з метою продемонструвати готовність знищити цей канал у разі остаточного придбання його Москвою. Розглядається можливість блокади", - каже він.

В ефірі натомість розповіли, що керівництво каналу вважає слова Корчинського абсурдом, бо взагалі не збирається продавати телеканал будь-кому.

Водночас, телеканал повідомив, що Жовтневий палац зараз перебуває під охороною "Національних дружин", представники яких перебувають у приміщені палацу, аби не допустити напад на канал.

Як відомо, 27 березня в організації "Національні дружини" заявили, що взяли під охорону телеканал ZIK, щоб "захистити свободу слова".

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