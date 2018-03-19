Взял ручку у ГО – задекларируй: НАПК объясняет, кому подавать декларацию

Подавать электронную декларацию должны участники антикоррупционных мероприятий, которые получили определенное имущество или средства в рамках реализации программ в сфере предотвращения коррупции.



Об этом говорится в разъяснении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в ответ на запрос общественной организации "Автомайдан".

Судя по ответу, подать свою электронную декларацию за 2017 год должны участники тренинга, конференции или любого учебного или просветительского мероприятия, темой которого была борьба с коррупцией, если при этом они бесплатно получили какие-то презентационные или учебные материалы, канцелярские принадлежности.

Или если участники бесплатно проживали в гостинице, питались или получили возмещение за проезд к месту проведения данного мероприятия.

Активистка Александра Устинова из ОО "Центр противодействия коррупции" отмечает, что таким образом декларантами являются все, кто "получил хотя бы ручку от антикоррупционной ГО, или съел бутерброд на тренинге или взял фирменную футболку ГО.

Как известно, 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

В феврале представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждала, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

Но антикоррупционеры сообщили, что отклонили предложение Порошенко по декларациям.