Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Критическая газовая ситуация преодолена

Суббота, 3 марта 2018, 09:57
Порошенко: Критическая газовая ситуация преодолена

Президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением, сложившаяся в последние дни, преодолена. 

Об этом он заявил во время встречи с руководством Укртрансгаза 3 марта.

По словам Порошенко, это стало возможным благодаря тому, что было резко увеличено количество газа, поставляемого из стран ЕС.

"Критическая ситуация, которая возникла с поставками газа в связи с попыткой "Газпрома" сорвать выполнение контракта на поставку газа в Украину ... уже позади. Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа из ЕС - из Польши, Словакии и Венгрии, и по состоянию на 10:20 ситуация с обеспечением газом стабилизировалась, все дефицит газа полностью покрыт", - заявил президент.

"На сегодня мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением, имеем достаточно газа в подземных хранилищах, на 2 млрд кубов больше, чем в прошлом году ... Отбор газа из хранилищ составляет 115 млн кубов в сутки. Времена газового шантажа Россией прошли,  никто Украину на колени не поставит", - заявил Порошенко. 

Он добавил, что Украина вместе с тем полностью выполняет обязательства по транзиту газа в ЕС.

"Мы сообщили всех наших партнеров в ЕС, они были готовы и хорошо проинформированы, и реакция ЕК и отдельных членов ЕС свидетельствует о поддержке Украины ... Еще одно свидетельство РФ как ненадежного поставщика - зачем строить Турецкий поток, Северный поток-2, когда в любое время без какого-либо предупреждения можно перекрывать поставки газа всем ЕС с целью обеспечения политического давления... Эти инструмены больше не работают", - отметил президент.

Также Порошенко поблагодарил украинцев за национальную солидарность и за то, что они откликнулись на обращение сократить потребление газа.

"На 25 млн. кубометров газа Украина сократила потребление вчера - 14% общего объема потребления. Это и есть признак нашей солидарности", - отметил президент.

Вместе с тем в "Нафтогазе" заявили, что по состоянию на утро субботы украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме.

"Падение давления в магистральной системе газопроводов, возникшее из-за несоблюдения "Газпромом" контракта как на поставку, так и на транзит газа по территории Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", - отметили в компании.

По оперативным данным за 1 марта, в страны ЕС и Молдовы был осуществлен транзит 257 млн ​​куб. м, за 2 марта - 265 млн куб. м, за 3 марта - ожидается 264 млн куб. м газа.

При этом "Газпром" не поставил "Нафтогазу" 18 млн куб. м газа, за которые компания внесла предоплату, что создало критическую ситуацию с поставками газа для потребителей Украины.

Также в "Нафтогазе" заявили, что компания все еще не получила от ОАО "Газпром" никаких документов относительно намерения расторгнуть контракты на поставку и транзит газа.

"Действующие контракты не предусматривают возможности их расторжения в одностороннем порядке", - напомнили в НАК.

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.  "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам арбитражных производств "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета безопасности и обороны Украины в тот же день заявил, что дефицит газа в Украине – около 10 млн куб м в сутки. Он предложил ограничить потребление газа на 3-4 марта, когда еще ожидается холодная погода.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

Больше о ситуации с поставками газа читайте в материале "Прикрутили". Все, что нужно знать о новой "газовой войне" и закрытых школах. 

Украинская правда
Темы: ПорошенкогазЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: