Порошенко: Критическая газовая ситуация преодолена

Президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением, сложившаяся в последние дни, преодолена.

Об этом он заявил во время встречи с руководством Укртрансгаза 3 марта.

По словам Порошенко, это стало возможным благодаря тому, что было резко увеличено количество газа, поставляемого из стран ЕС.

"Критическая ситуация, которая возникла с поставками газа в связи с попыткой "Газпрома" сорвать выполнение контракта на поставку газа в Украину ... уже позади. Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа из ЕС - из Польши, Словакии и Венгрии, и по состоянию на 10:20 ситуация с обеспечением газом стабилизировалась, все дефицит газа полностью покрыт", - заявил президент.

"На сегодня мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением, имеем достаточно газа в подземных хранилищах, на 2 млрд кубов больше, чем в прошлом году ... Отбор газа из хранилищ составляет 115 млн кубов в сутки. Времена газового шантажа Россией прошли, никто Украину на колени не поставит", - заявил Порошенко.

Он добавил, что Украина вместе с тем полностью выполняет обязательства по транзиту газа в ЕС.

"Мы сообщили всех наших партнеров в ЕС, они были готовы и хорошо проинформированы, и реакция ЕК и отдельных членов ЕС свидетельствует о поддержке Украины ... Еще одно свидетельство РФ как ненадежного поставщика - зачем строить Турецкий поток, Северный поток-2, когда в любое время без какого-либо предупреждения можно перекрывать поставки газа всем ЕС с целью обеспечения политического давления... Эти инструмены больше не работают", - отметил президент.

Также Порошенко поблагодарил украинцев за национальную солидарность и за то, что они откликнулись на обращение сократить потребление газа.

"На 25 млн. кубометров газа Украина сократила потребление вчера - 14% общего объема потребления. Это и есть признак нашей солидарности", - отметил президент.

Вместе с тем в "Нафтогазе" заявили, что по состоянию на утро субботы украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме.

"Падение давления в магистральной системе газопроводов, возникшее из-за несоблюдения "Газпромом" контракта как на поставку, так и на транзит газа по территории Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", - отметили в компании.

По оперативным данным за 1 марта, в страны ЕС и Молдовы был осуществлен транзит 257 млн ​​куб. м, за 2 марта - 265 млн куб. м, за 3 марта - ожидается 264 млн куб. м газа.

При этом "Газпром" не поставил "Нафтогазу" 18 млн куб. м газа, за которые компания внесла предоплату, что создало критическую ситуацию с поставками газа для потребителей Украины.

Также в "Нафтогазе" заявили, что компания все еще не получила от ОАО "Газпром" никаких документов относительно намерения расторгнуть контракты на поставку и транзит газа.

"Действующие контракты не предусматривают возможности их расторжения в одностороннем порядке", - напомнили в НАК.

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.



По результатам арбитражных производств "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".



1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета безопасности и обороны Украины в тот же день заявил, что дефицит газа в Украине – около 10 млн куб м в сутки. Он предложил ограничить потребление газа на 3-4 марта, когда еще ожидается холодная погода.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.