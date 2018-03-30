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В зоне АТО начало действовать "пасхальное перемирие"

Пятница, 30 марта 2018, 01:47
В зоне АТО начало действовать пасхальное перемирие

На Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать перемирие на период пасхальных праздников.

Об этом напомнил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Вооруженные силы Украины выразили готовность соблюдать режим тишины. Командование оккупационных формирований ОРДЛО пообещало не нарушать перемирие.

26 марта стало известно, чтоТрехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном режиме прекращения огня на период пасхальных праздников.

Новый договор среди прочего предполагает:

- применять дисциплинарные меры за нарушения режима прекращения огня;

- отказ от наступательных действий и разведопераций;

- неприменение ответного огня;

- запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как сообщалось, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

23 декабря 2017 года на Донбассе в последний раз провозгласили перемирие. О нем ТКГ договорилась в Минске, однако режим "тишины" неоднократно нарушали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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