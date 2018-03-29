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Нормандская четверка сделала новое заявление по Донбассу

Четверг, 29 марта 2018, 14:18
Нормандская четверка сделала новое заявление по Донбассу

Лидеры стран Нормандской четверки рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшее время.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовала 29 марта пресс-служба президента Украины.

"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом)", – сказано в заявлении.

Отмечается, что стороны "рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы".

Стороны также приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

В который раз подчеркивается важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.

Кроме этого, Нормандская четверка призвала прилагать больше усилий с целью освобождения остальных заложников в соответствии с формулой "всех на всех" на фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017 года.

Как известно, в переговорную четверку в нормандском формате входят Украина, Франция, Германия и Российская Федерация.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников начиная с 30 марта 2018 00 ч. 01 мин. по киевскому времени.

В то же время предыдущие "режимы тишины", которые объявлялись на Донбассе, в частности "всеобъемлющее" перемирие от 5 марта, продолжались буквально несколько суток. Силы АТО отмечали, что боевики нарушают соглашения и используют запрещенное вооружение.

Последний обмен с Российской Федерацией состоялся 2 марта 2018 года: на админгранице с оккупированным Россией Крымом двух сотрудников украинской Госпогранслужбы Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака обменяли на двух российских пограничников, задержанных в Украине в июле 2017 года.

Освобождение 5 украинцев из ОРДЛО сорвалось.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко заявляла, что в Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

Геращенко отметила, что для такого обмена Украина готова "на все здоровые компромиссы", но одновременно констатировала отсутствие прогресса, несмотря на все усилия Киева ускорить очередную волну освобождения.

Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции 28 февраля, посвященной планам на 2018 год, отметил, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук оказался наиболее эффективной альтернативой в переговорах с Россией по пленных.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияДонбасс
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