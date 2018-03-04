Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики говорят, что готовы к перемирию

Воскресенье, 4 марта 2018, 11:35

Командование боевиков ОРДО издало приказ "о жесточайшем соблюдении режима прекращения огня" в соответствии с достигнутым на Минских переговорах решением.

Об этом заявил "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщает ресурс боевиков ДАН.

"Командование Вооруженных сил Донецкой Народной Республики поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта по киевскому времени. Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего", – сказал он.

По словам Басурина, в воскресенье вечером во все подразделения, находящиеся на линии соприкосновения, будут направлены специальные представители "командования ВС ДНР". Их задача – контролировать выполнение данного приказа.

В то же время, в ОРЛО также заявили, поддерживают введение режима "абсолютного прекращения огня" с 5 марта.

"В связи с достигнутыми договоренностями Контактной группы, направленными на соблюдение Минских соглашений, 5 марта вводится режим абсолютного прекращения огня", - цитирует "официального представителя народной милиции ЛНР" Андрея Марочко подконтрольный боевикам "Луганский информационный центр".

"Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности, и приветствует решение инициативной группы, придерживается своих обязательств. Для этого издан приказ начальника Управления народной милиции ЛНР "О дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня", который будет доводится всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство", - заявил Марочко.

Также в ОРЛО выразили готовность к выполнению 5 марта отвода сил и средств в районе Станицы Луганской.

Как сообщалось, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

23 декабря 2017 года на Донбассе в последний раз провозгласили перемирие. О нем ТКГ договорилась в Минске, однако режим "тишины" неоднократно нарушали.

Украинская правда
Темы: ДНРЛНРМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ДНР
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: