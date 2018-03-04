В ОРЛО и РФ обиделись на Волкера за слова о ликвидации псевдореспублик

Представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник заявляет, что начинать переговоры о мирном разрешении конфликта на Донбассе нужно не с "расформирования" псевдореспублик, а с выстраивания диалога "с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением".

Так он отреагировал на слова спецпредставителя США Курта Волкера о том, что образования "ЛНР" и "ДНР" должны быть ликвидированы, поскольку они не соответствуют Конституции Украины.

По словам Мирошника, псевдореспублики де-факто являются и стороной конфликта, и стороной переговоров.

"Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве", — сказал Мирошник РИА Новости.

В то же время, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в комментарии RT заявил, что Волкер и американская сторона в целом не являются "объективным и беспристрастным посредником" в урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки имеющихся договорённостей минского формата и, на мой взгляд, достаточно серьёзным образом ставят под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в продвижение вперёд столь сложного, чувствительного конфликта", — подчеркнул он.

В свою очередь, замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что призыв Волкера "расформировать" "ДНР" и "ЛНР" — это попытка пересмотреть Минские договоренности.

Чепа добавил, что действовать необходимо только в соответствии с достигнутыми договоренностями, а остальное — "попытки объяснить бездействие украинских властей и американцев, которые их во всем покрывают".

Как сообщалось, 3 марта спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что созданные Россией образования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.