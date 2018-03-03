Волкер: "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что созданные Россией образования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, сообщает УНИАН.

"Так называемые "Луганская Народная Республика" и "Донецкая Народная Республика" являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы", - сказал Волкер.

"Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", - подчеркнул спецпредставитель США.

Он также заявил, что на подготовку местных выборов в отдельных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться 6 месяцев после полного развертывания миротворческих сил.

По его словам, содействие миротворческой миссии во внедрении Минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля на Донбассе сначала от России к ООН, а затем к Украине.

Передачу контроля ООН над отдельными районами Донецкой и Луганской областей он назвал промежуточным этапом, "на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, являющиеся составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус".

"И затем переход под украинский контроль", - сказал Волкер.

По его словам, сроки этих процессов еще предстоит закрепить.

По ориентировочным представлениям, отметил спецпредставитель США, на развертывание миротворцев ООН может потребоваться несколько месяцев с момента согласования политической договоренности по этому поводу.

"Может потребоваться еще 6 месяцев для организации местных выборов. С того момента, как пройдут выборы, и они будут подтверждены как свободные и справедливые, начнется переходный период", - подчеркнул Волкер.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.