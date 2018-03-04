Штаб: К началу "тишины" боевики готовят вооруженные провокации

По данным разведки штаба АТО, в ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможны вооруженные провокации со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО 4 марта.

"По имеющейся информации, незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений ВСУ, так и против гражданского населения. Они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими тактике, когда, обстреливая позиции ВСУ, одновременно будут вести огонь в сторону неподконтрольных Украине населенных пунктов", - заявили в штабе.

К своим действиям российско-оккупационных войск планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала "Россия-24", которая уже прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, отметили в разведке.

По данным штаба, возможные провокации связаны с договоренностями Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, начиная с 00:00 5 марта.

"Такими действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов", - заявили в пресс-центре штаба.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Украинская сторона заявила, что Вооруженные силы готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта. О такой готовности заявили и представители ОРДО и ОРЛО.