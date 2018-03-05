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В зоне АТО военные задержали боевика - гражданина РФ

Понедельник, 5 марта 2018, 03:03

Военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина РФ.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации. Таким образом, личный состав бригады в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных образований, и какая в Украине "гражданская война", - говорится в сообщении.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Украинская сторона заявила, что Вооруженные силы готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта. О такой готовности заявили и представители ОРДО и ОРЛО

Темы: АТОДонбассРосcия
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