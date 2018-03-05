В Украине по обвинению в шпионаже судят 33-летнего белоруса

В Украине судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику по обвинению в шпионаже.

Об этом идет речь в статье "Украинской правды".

По версии прокуратуры Политика пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском.

За интерес к секретным данным белорусу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Спецслужбы "вели" Политику несколько месяцев. Сам минчанин называет это "подставой" и провокацией.

Все обвинения в свой адрес белорус отвергает.

"Я полностью отрицаю свою вину. Ничего из того, что мне приписывают, не было. Я – не шпион! Ни на кого не работал – ни на Беларусь, ни на Россию. У них есть только одни предположения – то я работал на КГБ Беларуси, то на ФСБ России. Они сами не уверены точно", – поведал УП Политика.

Политика обвинения отвергает фото: Эльдар сарахман, уп

Белорус также заявляет, что признательные показания из него после задержания якобы выбивали силой. По его словам, вывезли в лес, угрожали оружием.

В СБУ эти заявления отвергают.

В СИЗО Политика сидит больше восьми месяцев. В феврале в Чернигове начались предварительные слушания по делу. Его судьбу решит коллегия из трех судей.

Слудующее заседание назначено на 27 марта.

Процесс над Юрием Политикой важен в контексте событий, произошедших после его задержания, отмечается в материале УП.

Спустя два месяца, 24 августа 2017-го, в Беларуси исчез украинец Павел Гриб, которого, как оказалось позже, выкрали спецслужбы России. Гриба обвинили в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи, и он продолжает находиться под стражей.

Непросто обстоят дела еще с одним украинцем, журналистом Павлом Шаройко. Он попал в руки белорусского КГБ через четыре месяца после ареста Политики. Шаройко также, как и минчанина, обвинили в шпионаже. Следом за арестом Шаройко Беларусь объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова.

Примечательно, что тайный суд на Шаройко начался практически синхронно с заседаниями в Черниговском райсуде по белорусскому "шпиону".

О том, кто такой Политика, какие обстоятельства предшествовали его аресту, закончится ли все добрым жестом в виде "обмена пленных" между Киевом и Минском, читайте в материале "Политика и шпионаж, или Ошибка белорусского резидента".