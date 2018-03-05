Верховный суд отменил объявленный Горбатюку выговор

Кассационный административный суд Верховного суда отменил выговор, объявленный начальнику департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку за отказ выполнять указание начальства.



Об этом сообщает 5 марта его адвокат Роман Маселко.



Таким образом, суд признал незаконным решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.



Как известно, КДКП решила вынести выговор начальнику Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюку 11 октября 2017 года.



Как объяснял "Украинской правде" сам Горбатюк, выговор ему вынесен по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, который, по словам Горбатюка, в течение долгого времени препятствовал расследованию в трех громких делах.

Речь идет о расследовании дел о причастности определенных должностных лиц к преступлениям, связанным с генпрокурором Януковича Виктором Пшонкой. Трем из которых, после проведения предварительного расследования, должны были объявить о подозрении.

По словам Горбатюка, Столярчук делал все возможное, чтобы свести дела на нет и даже пытался забрать дела.

"В подобных действиях усматривались признаки преступления. Поэтому я писал об этом генеральному прокурору. За это мне приписали нарушение дисциплины, за невыполнение приказа Столярчука".

Горбатюк неоднократно жаловался, что следствие по "делу Майдана" постоянно сталкивается с препятствиями в расследовании, в т.ч. от руководства Генпрокуратуры.