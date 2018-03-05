Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд отменил объявленный Горбатюку выговор

Понедельник, 5 марта 2018, 15:29

Кассационный административный суд Верховного суда отменил выговор, объявленный начальнику департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку за отказ выполнять указание начальства.

Об этом сообщает 5 марта его адвокат Роман Маселко.

Таким образом, суд признал незаконным решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Как известно, КДКП решила вынести выговор начальнику Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюку 11 октября 2017 года.

Как объяснял "Украинской правде" сам Горбатюк, выговор ему вынесен по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, который, по словам Горбатюка, в течение долгого времени препятствовал расследованию в трех громких делах.

Речь идет о расследовании дел о причастности определенных должностных лиц к преступлениям, связанным с генпрокурором Януковича Виктором Пшонкой. Трем из которых, после проведения предварительного расследования, должны были объявить о подозрении.

По словам Горбатюка, Столярчук делал все возможное, чтобы свести дела на нет и даже пытался забрать дела.

"В подобных действиях усматривались признаки преступления. Поэтому я писал об этом генеральному прокурору. За это мне приписали нарушение дисциплины, за невыполнение приказа Столярчука".

Горбатюк неоднократно жаловался, что следствие по "делу Майдана" постоянно сталкивается с препятствиями в расследовании, в т.ч. от руководства Генпрокуратуры.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: