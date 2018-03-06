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Собчак попросилась поехать в аннексированный Крым

Вторник, 6 марта 2018, 17:06
Собчак попросилась поехать в аннексированный Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что направила в Посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

Об этом она сказала в эфире радио "Эхо Москвы".

На вопрос ведущего, собирается ли она ехать в Крым в преддверии президентских выборов, Собчак ответила, что поедет, но хочет въехать с территории материковой Украины.

"Я уже направила письмо в посольство Украины, жду ответ. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет", - сказала она.

На уточняющий вопрос, зачем ей разрешение Украины, ведь там "российские избиратели", Собчак ответила, то в Крыму планирует пообщаться с "разными людьми", в том числе, и с крымскими татарами, которые недовольны возникшей на полуострове ситуацией.

После этого ведущий заявил, что кроме крымских татар в Крыму много других людей, которые "хотели присоединиться к России". "Что ты им скажешь, идите назад в Украину?" - спросил он

"Нет, я им этого никогда не говорила и не скажу. Хотя от меня многие ждут, что мы вернем Крым Украине. Но я такого никогда не скажу, потому что я понимаю, что есть люди, и это тоже правда, которые хотят быть в Крыму, который есть частью России", - ответила Собчак.

Она добавила, что крымчан "уже сделали частью России", но чтобы "референдум", который прошел в 2014 году, был законным, необходимо провести повторное "международное" голосование.  

"Украинская правда" обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой прокомментировать заявления Собчак о просьбе поехать в оккупированный Крым.  Ответ пока не получила.

Украинская правда

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Темы: КрыманнексияРосcиявиборыСобчак
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