АТО: Боевики трижды нарушили перемирие, 1 боец ​​ВСУ погиб

За прошедшие сутки, несмотря на объявленное перемирие, агрессор провел 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня,

На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового.

На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Украинская сторона заявила, что Вооруженные силы готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта. О такой готовности заявляли и представители ОРДО и ОРЛО.

В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ.