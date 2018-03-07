Ляшко об обысках у помощника: Он старался для людей

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что обыски у его помощника Александра Богачева, который якобы предлагал взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун - это политический заказ и попытка дискредитации.

Об этом он написал в Facebook.

"НАБУ проводит обыски у моего помощника Александра Богачева, который якобы предлагал взятку Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого. Вы более идиотское обвинение слышали?! ", - заявил Ляшко.

"Не себе в карман, а людям Богачев добивается современного оборудования в больницу и его за это преследуют. Конечно же, легче закрыть все больницы в Украине и оставить людей без помощи, как это делает Супрун и тогда она герой. А когда мой помощник добивается, чтобы люди имели достойные условия для лечения - он преступник и враг!", - добавил он.

По его словам, сотрудники Национального антикоррупционного бюро выполняют "политический заказ" и придумывают все, чтобы дискредитировать его.

Ляшко заявил, что его фракция требует немедленного увольнения Супрун и призвал премьера Владимира Гройсмана немедленно внести представление на министра. А также требует немедленно выбрать аудитора для НАБУ.

"А Александра Богачева я не сдам никому! Круглый сирота, добивается для людей, а не для себя - заслуживает на мое полное уважение и поддержку", - добавил он.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева.

По предварительной информации, обыски проходят по делу о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.