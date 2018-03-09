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Порошенко пообещал 10-летнюю программу для укрепления статуса украинского языка

Пятница, 9 марта 2018, 10:07
Порошенко пообещал 10-летнюю программу для укрепления статуса украинского языка

Президент Петр Порошенко заявил о намерении подписать указ о разработке 10-летней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка.

Об этом глава государства заявил 9 марта в ходе торжеств по случаю вручения премии им. Тараса Шевченко.

"Ко мне в последнее время много раз обращались с предложением объявить 2019 годом украинского языка ... Скажу прямо, я не хочу этого делать. Потому что года - мало. А что в следующем году? Об украинском языке мы забудем?", - отметил Порошенко.

"В ближайшее время я подпишу указ о разработке 10-летней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми - подчеркиваю, необратимыми", - заявил он.

"Бороться за украинский язык - значит не только выкрикивать лозунги и выдвигать требования к власти. Это значит покупать украиноязычные книги, платить за украиноязычные газеты, отдавать предпочтение русскоязычным версиям сайтов, и главное - говорить на нем ... Вместе с тем (я) должен заботиться и забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки", - добавил Порошенко.

Также президент отметил, что к украинскому языку должен "прийти и овладеть им" каждый гражданин Украины.

"Каждый должен пройти свой путь к языку, как, например, 20 лет назад сделал это я. Мой украинский - сознательный выбор вернуться к языку, сделанный уже в зрелом возрасте", - отметил президент.

Украинская правда

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Темы: Порошенкоязык
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