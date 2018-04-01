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Порошенко: когда придут миротворцы, российская армия уйдет

Воскресенье, 1 апреля 2018, 12:33
Порошенко: когда придут миротворцы, российская армия уйдет

Президент Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах", - сообщил он в воскресенье в Мариуполе.

"Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут везде - от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу", - убежден Порошенко.

По его словам, нужно создать условия для введения миротворцев, "провести решение СБ ООН".

"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев", - сказал президент.

Как сообщалось, 17 марта президент Петр Порошенко выразил надежду, что новое правительство Ангелы Меркель будет способствовать в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских. 

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГерманиямиротворцы
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