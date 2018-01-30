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Волкер: Россия допускает более широкий мандат миротворцев, чем защита ОБСЕ

Вторник, 30 января 2018, 04:23

Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в понедельник, сообщает Укринформ.

"Да, есть желание видеть более широкий мандат для миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе", - заявил Волкер.

При этом американский дипломат отметил, что на этот раз во время его переговоров с Сурковым в Дубаи 26 января российская сторона была более открытой в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

"Мы не представили конкретный план. Мы имели дискуссию, как это можно реализовать на практике. Вы должны иметь миротворческие силы на всей территории, поэтому, только при таком условии будет возможность провести выборы. И это будет одной из задач миротворческих сил, чтобы обеспечить безопасность выборов", - добавил спецпредставитель США по Украине.

Говоря о развертывании миротворческой миссии ООН на оккупированной территории на востоке Украины, Волкер также отметил, что российская сторона связывает эту проблему с выполнением Киевом политических пунктов Минских договоренностей.

В свою очередь, напомнил американский дипломат, Украина требует от РФ сначала полного выполнения блока договоренностей, касающихся безопасности, включая полное прекращение огня и вывод российских войск из Донбасса.

Ранее Волкер назвал неприемлемым российский проект резолюции о размещении миротворцев в ОРДЛО.

"Россия предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы", - объяснил Волкер.

Как сообщалось, помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи с Волкером заявил, что предложения США по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе "выглядят вполне реализуемыми", главное в них - "достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассМинские соглашениямиротворцыРосcияСША
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