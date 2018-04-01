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"Динамо" в присутствии Порошенко переиграло "Мариуполь"

Воскресенье, 1 апреля 2018, 19:03
Динамо в присутствии Порошенко переиграло Мариуполь

Киевское "Динамо" в матче 25-го тура УПЛ на выезде одолело ФК "Мариуполь".

Матч, который проходил в Мариуполе, завершился победой столичной команды со счетом 3:2.

Первый тайм поединка выиграли хозяева. У "киевлян" только на старте поединка был полумомент с участием Беседина, а в дальнейшем интереснее выглядела команда из Мариуполя.

На 28-й минуте хозяева открыли счет в матче. После ошибки на выходе Дениса Бойко Тотовицкий сыграл на опережение и вывел свою команду вперед - 1:0. Следующие гола болельщики увидели уже во втором тайме, который прошел при преимуществе бело-синих.

В "Динамо" сыграла замена Александра Хацкевича, который выпустил на поле Николая Шапаренко. На 47-й минуте Шапаренко выдал великолепный пас в штрафную на Беседина и тот ударом в угол ворот сравнял счет в игре - 1:1. На 65-й минуте после розыгрыша стандарта уже сам Шапаренко ударом сходу метров с 22-х пробивает в верхний угол ворот - 1:2.

На 72-й минуте Виктор Цыганков разобрался с защитой "мариупольцев" и ударом в нижний угол делает счет 3:1. Но интрига на этом на угасла. На 78-й после подачи углового Тотовицкий ударом с нескольких метров сокращает разрыв в счете - 2:3. Но на большее ФК "Мариуполь" в этой игре не хватило и голов в этой встрече уже не было.

Стоит отметить, что на матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Как отмечали в СМИ, на стадионе в Мариуполе во время игры даже "заглушили" интернет.

28 марта УПЛ сообщила о переносе времени матча "Мариуполь" - "Динамо" с 14:00 на 17:00. В связи с этим Укрзализныця изменила время отправления поезда сообщением Киев-Мариуполь на один час.

Напомним, на матч 7 тура "Мариуполь" - "Динамо" столичный клуб не приехал, отмечая, что им не гарантируют безопасность в Мариуполе.

"Динамо" за неприезд на эту игру засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Справедливость такого решения подтвердил Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболДонбассМариупольПорошенко
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