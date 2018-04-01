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На матче в Мариуполе бросили взрывпакет, между ультрас и полицией - потасовка

Воскресенье, 1 апреля 2018, 20:19

На стадионе в Мариуполе в ходе матча 25 тура УПЛ между ФК "Мариуполь" и "Динамо" был взорван взрывпакет.

Как сообщают "Новости Донбасса", взрыв прозвучал за сектором, где находились ультрас "Динамо".

После этого между фанатами "Динамо" и "Мариуполя" возникла потасовка, которая продолжилась за пределами стадиона. 

В ситуацию вмешались правоохранители и драка прекратилась, болельщики вернулись на свои места. На место инцидента прибыли две машины "скорой помощи".

Находясь в своем секторе, фанаты жгли фаера и пиротехнические стробоскопы.

В облуправлении полиции Донецкой области в комментарии УП подтвердили, что инцидент имел место, однако о деталях происшествия пообещали сообщить позже.

"В настоящее время мы уточняем и выясняем все детали инцидента", - сообщили в полиции. 

На видео, которое распространило местное издание 0629.com.ua, участие в стычке вне стадиона принимали несколько десятков ультрас. 

Отмечаеся, что в ходе стычки были задержаны несколько болельщиков "Динамо", в их защиту бросились фанаты обеих клубов, надев балаклавы. В сторону правоохранителей летели камни и фаера, пишет 0629. 

Успокоить ультрас пытался начальник полиции Николай Побойный. Когда задержанных попытались вывезти в автозаке, в машину полетели камни, было разбито несколько окон.

Также отмечается, что правоохранители "пытались запрещать снимать корреспонденту 0629, угрожая "разбить голову". 

В другой части стадиона между полицейскими и ультрас произошла драка. Позже конфликт был исчерпан.

Успокаивать обе стороны пришел лично глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.

По предварительной информации, задержанных среди мариупольских ультрас нет, а "киевлян" в сопровождении полиции отвезли на ж/д вокзал. 

 
 
 
 
 
Фото - 0629.com.ua

Как известно, на матче, который состоялся 1 апреля, присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

На матч 7 тура "Мариуполь" - "Динамо" столичный клуб не приехал, отмечая, что им не гарантируют безопасность в Мариуполе. За неприезд на эту игру "Динамо" засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Справедливость такого решения подтвердил Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Темы: футболМариупольДонбассПорошенко
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