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Стычки в Мариуполе: 9 полицейских травмированы, о задержанных не сообщается

Воскресенье, 1 апреля 2018, 22:18
Стычки в Мариуполе: 9 полицейских травмированы, о задержанных не сообщается
ГУ НП в Донецкой обл.

В Мариуполе в результате инцидента, произошедшего на стадионе во время игры "Мариуполь" - "Динамо", телесные повреждения получили 9 правоохранителей, задержанных нет.

Как сообщили вечером 1 апреля в ГУ Нацполиции в Донецкой области, конфликт произошел за пределами стадиона в середине второго тайма.

"Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако товарищи встали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", - сообщили в полиции.

В результате инцидента телесные повреждения получили 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Также повреждены два служебных авто.

"В настоящее время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов", - сообщили в ГУ НП.

По факту начаты уголовные производства по ч.1 ст.342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

Ранее стало известно, что на стадионе в Мариуполе во время матча 25 тура УПЛ между ФК "Мариуполь" и "Динамо" был взорван взрывпакет и произошли столкновения между ультрас и правоохранителями.

Также на матче, который состоялся 1 апреля в Мариуполе, присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Украинская правда
Темы: футболМариупольполицияПорошенко
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