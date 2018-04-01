Стычки в Мариуполе: 9 полицейских травмированы, о задержанных не сообщается

4174 просмотра
Воскресенье, 1 апреля 2018, 22:18
ГУ НП в Донецкой обл.

В Мариуполе в результате инцидента, произошедшего на стадионе во время игры "Мариуполь" - "Динамо", телесные повреждения получили 9 правоохранителей, задержанных нет.

Как сообщили вечером 1 апреля в ГУ Нацполиции в Донецкой области, конфликт произошел за пределами стадиона в середине второго тайма.

"Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако товарищи встали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", - сообщили в полиции.

В результате инцидента телесные повреждения получили 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Также повреждены два служебных авто.

"В настоящее время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов", - сообщили в ГУ НП.

По факту начаты уголовные производства по ч.1 ст.342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

Ранее стало известно, что на стадионе в Мариуполе во время матча 25 тура УПЛ между ФК "Мариуполь" и "Динамо" был взорван взрывпакет и произошли столкновения между ультрас и правоохранителями.

Также на матче, который состоялся 1 апреля в Мариуполе, присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Украинская правда
Темы: футбол Мариуполь полиция Порошенко
powered by lun.ua
По теме
"Шахтер" легко победил "Зарю" в заключительном матче 25 тура УПЛ 1 апреля 2018, 21:57
На матче в Мариуполе бросили взрывпакет, между ультрас и полицией - потасовка 1 апреля 2018, 20:19
"Динамо" в присутствии Порошенко переиграло "Мариуполь" 1 апреля 2018, 19:03
Все новости
Главные новости
СЦКК: Боевики трижды обстреливали беспилотники ОБСЕ, один сбили
"Динамо" в присутствии Порошенко переиграло "Мариуполь"
В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитают пенсии
Порошенко: надо держать порох сухим, но освобождать Донбасс иначе
Все новости
психология

Плохой сон влияет на наш мозг так же, как алкоголь

еда

100 суперполезных продуктов

исследование

Почему много фотографировать вредно для нашей памяти