WP: Атака ЧВК "Вагнер" в Сирии, была санкционирована из Кремля

Евгений Пригожин, слева, показывает Владимиру Путину, тогда премьер-министру, свой завод под Санкт-Петербургом, 2010 г.

Российский олигарх Евгений Пригожин, который, как полагают, контролирует российских наемников, известных как ЧВК "Вагнер", находился в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими должностными лицами в дни и недели до и после атаки, в котрой они были разбиты.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США.

Согласно перехваченным разведкой США коммуникациям, в конце января Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он "получил разрешение" от неуказанного российского министра продвигаться вперед с "быстрой и сильной" инициативой, которая должна состояться в начале февраля.

Издание напоминает, что Пригожин имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным со времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге и впоследствии расширился до широкомасштабной бизнес-империи, в том числе получающей обширные контракты с Минобороны России.

Среди принадлежащих ему различных предприятий, разведка США считает, что Пригожин также "почти наверняка" контролирует российских наемников, сражающихся в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.

Россия не признает гибель своих граждан в Сирии.

Как сообщалось, Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали на "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. В списке значится и Евгений Пригожин.