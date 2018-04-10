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Кремль стоит на своем: миссия миротворцев – охрана наблюдателей

Вторник, 10 апреля 2018, 09:07
Кремль стоит на своем: миссия миротворцев – охрана наблюдателей

Пресс-служба президента России заявляет, что Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали возможность отправки миротворцев ООН на Донбасс лишь для охраны наблюдателей ОБСЕ.

"Затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", – говорится в сообщении по результатам телефонного разговора двух лидеров, который состоялся 9 апреля.

При этом ситуацию на востоке Украины обсуждали "с учётом безальтернативности минского Комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса".

"Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

"Подчёркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", – сообщил Кремль.

Путин и Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию конфликта на Донбассе в "нормандском формате".

Кроме того, они "обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия".

Путин заявил о недопустимости "провокаций и спекуляций на этот счёт", а также выступил за гуманитарную помощь для Сирии.

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – "Северного потока-2", – сообщает также Кремль.

Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в Мюнстере 7 апреля.

В результате наезда автомобиля в толпу людей в центре немецкого Мюнстера погибли 3 человека, еще 20 пострадали.

Алена Рощенко, УП
Темы: миротворцыДонбассРосcияПутинСирия
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