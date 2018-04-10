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Порошенко заявил о запуске производства ракетного комплекса "Ольха"

Вторник, 10 апреля 2018, 22:10

Президент Петр Порошенко рассказал о начале производства ракетного комплекса "Ольха".

Об этом говорится на его странице в Facebook.

"Поздравляю разработчиков ракетного комплекса "Ольха" с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса", - заявил президент.

10 апреля на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

В январе 2018 года президент Петр Порошенко приказал закончить в 2018 году испытания и начать строительство ракетного комплекса "Ольха".

22 декабря 2017 года прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха".

Тогда во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива, и надежность поражения цели боевой частью ракеты.

Украинская правда
Темы: оружиеПорошенко
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