В Одесской области стартовали испытания ракетного комплекса "Ольха"

На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, государственные испытания "стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников".

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, по всем показателям лучше российского аналога "Смерч", - заявил Турчинов.

Он отметил, что испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчиком будут проверяться на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет, которые будут запускаться в полном боевом снаряжении.

Секретарь СНБО добавил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха".

Тогда во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива, и надежность поражения цели боевой частью ракеты.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко приказал закончить в 2018 году испытания и начать строительство ракетного комплекса "Ольха".