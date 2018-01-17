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Луценко пообещал спецконфисковать в "ОПГ Януковича" еще 3 миллиарда

Среда, 17 января 2018, 15:21

Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал еще одну спецконфискацию средств организованной преступной группировки экс-президента Виктора Януковича в сумме 3 миллиардов гривен.

Об этом он сказал во время отчета на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 17 января.

По словам Луценко, в ближайшее время Генпрокуратура планирует спецконфисковать еще 3 миллиарда гривен средств преступной группировки экс-президента Виктора Януковича.

"Как, где и когда это произойдет пока не буду разглашать. Но могу сказать, что это произойдет в первой половине этого года", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что кроме 1,1 миллиарда долларов ранее спецконфискованих средств в государственный бюджет было возвращено 200 миллионов долларов облигаций.

"Согласно действующему законодательству эти облигации немедленно ушли в Национальный банк и на эту сумму был уменьшен наш внешний долг", - сказал Луценко.

Кроме того, глава ГПУ добавил, что была еще "августовская деятельность", которая завершилась решением Сосновского суда Черкасской области о спецконфискации других активов ОПГ Януковича на общую сумму в 220 миллионов долларов.

"1,1 миллиарда плюс 200 миллионов и плюс еще 220 миллионов - получается 1,5 миллиарда долларов, копеечка в копеечку", - сказать он.

"Из них - 577 миллионов гривен, это примерно около 110 миллионов долларов, в денежной форме, 65 миллионов долларов - имущество футбольного клуба "Металлист" и 1,5 миллиарда гривен по ОВГЗ, на которые также уменьшится внешний долг", - объяснил Луценко.

Он пожаловался, что из-за критики банки пока отказываются выполнять решение по спецконфискации без предписаний исполнительной службы.

"В результате бурной деятельности "центра противодействия спецконфискации" банки теперь, после обысков НАБУ, просят у нас выполнять это решение через предписания исполнительной службы", - заявил генпрокурор.

"Вчера я подписал обращение к премьер-министру, в котором просил взять под личный контроль деятельность исполнительной службы по спецконфискации с поступлением в бюджет "живых" денег 110 миллионов долларов и уменьшения внешнего долга на 1,5 миллиарда гривен", - добавил Луценко.

Он отметил, что премьер Владимир Гройсман и министр юстиции Павел Петренко заверили его, что в ближайшее время его просьба будет выполнена и озвученные суммы будут возвращены в госбюджет.

Ранее Луценко рассказал, что арест на активы ОПГ Януковича в сумме 1,5 миллиардов долларов был наложен в 2014 году, тогда же был открыт ряд производств, чтобы вернуть эти средства.

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Яна Миланова, УП
Темы: ЛуценкоГенпрокуратураспецконфискацияЯнукович
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