В "Укрзализныце" - обыски: пришли к одному из руководителей

Генпрокуратура совместно со Службой безопасности проводят следственные действия, в том числе обыски, в помещении офиса ПАО "Укрзализныця" по делу о злоупотреблениях на предприятии.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, следственные действия проходят не впервые.

"В "Укрзализныце" у нас одна уголовное производство. Оно у нас продолжается уже не первый месяц. Следственные действия периодически происходят там, в том числе и обыски. Ничего нового", - сказала она.

Сарган отметила, что после завершения следственных действий, если будут какие-то новости и если будет в том необходимость, в ГПУ сообщат об этом подробнее.

Вместе с тем в пресс-службе ПАО "Укрзализныця" сообщили, что обыски проходят в помещении офиса по адресу улица Тверская, 5.

"Руководство ПАО "Укрзализныця" создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - отметили там.

Более подробно сообщить "Украинской правде" о деталях следственных действий, когда пришли правоохранители, к кому именно и что ищут, в пресс-службе отказались сообщить, заявив, что за такой информацией лучше обращаться в полицию.

По данным источника "Экономической правды", обыски проводятся у члена правления "Укрзализныци" Сергея Михальчука.

Как сообщалось, Михальчук подозревался "по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов" вместе с братьями Дубневичами.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что 16 ноября 2017 годаправоохранители провели обыски в 6 регионах Украины по делу о злоупотреблениях в "Укрзализныци".

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания", - писал Омелян.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявил, что никаких обысков по делу "Укрзализныци" у него не было.

В ноябре 2016 года депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что братья Дубневичи обогащаются на госзакупках "Укрзализныци".

25 января 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал на заседании правительства глава "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

В частности, Омелян обвинил Балчуна в коррупции и сотрудничестве с Дубневичами.

Глава "Укрзализныци" Балчун признал, что общается с нардепом Ярославом Дубневичем, поскольку тот возглавляет парламентский комитет по транспорту.

Как известно, "Укрзализныця" закупает запчасти, которые производят компании братьев Дубневичей.

Конфликту Омеляна и Балчуна предшествовало решение Кабинета министров, которое переподчинило "Укрзализныцю", забрав ее у Министерства инфраструктуры. Согласно этому решению, "Укрзализныця" будет подчиняться напрямую правительству.

В феврале НАБУ получило доступ к документам ПАО "Укрзализныця" для расследования сговора с Дубневичами.

Позже НАБУ разоблачило 1,5-миллиардную схему компаний братьев Дубневичей.