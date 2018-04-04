Из-за квартиры Лещенко открыли производство – Холодницкий

По факту приобретения квартиры в центре столицы нардепом Сергеем Лещенко открыто уголовное производство.

Об этом сказал руководитель САП Назар Холодницкий с трибуны Верховной Рады 4 апреля, отвечая на вопрос Лещенко, подтверждает ли он содержание его разговоров, записанных НАБУ.

"Очень сейчас многие хотят спекулировать записями. Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать. А почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов", - сказал Холодницкий.

"Я был против, и не было внесено в ЕРДР. Но я вам информирую, что да – с опозданием, но лучше поздно, чем никогда, – это производство зарегистрировано, и я жду от органов следствия, чем оно закончится", - добавил руководитель САП.

Холодницкий отметил, что анализ доходов и расходов Лещенко показал, что нардеп не может позволить себе приобрести квартиру в центре Киева.

Он также добавил, что "готов комментировать каждое свое слово" на записях.

На вопрос Лещенко, кого Холодницкий видит своим преемником, руководитель САП сказал:

"Господин Лещенко, преемником я вижу вас".

На это нардеп ответил, что в вопросе его квартиры суды поставили точку.

"Что касается моей квартиры, то Печерский суд поставил там точку, не найдя ни одного нарушения. А апелляция ввела это решение в силу. ГПУ закрыла статью, потому что нет события и состава преступления. Вам лучше за свою квартиру отвечать, которая почему-то оказалась в доме застройщика, которого вы отмазывали", - подытожил Лещенко.

Как известно, в 2016 году народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.

Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

Лещенко призвал НАБУ и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

НАБУ провело информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры и заявило, что в покупке квартиры есть признаки административного правонарушения.

В марте 2017 года Печерский райсуд окончательно закрыл производство в отношении Лещенко.

Относительно дела Холодницкого, 4 апреля НАБУ опубликовало в YouTube фрагменты записанных разговоров руководителя САП. Всего в сети есть пять коротких записей разговоров.

В жалобе главы НАБУ Артема Сытника упоминаются эпизоды вмешательства руководителя САП Назара Холодницкого по нардепу Георгию Логвинскому, бизнесмену Олегу Бахматюку, мэру Одессы Геннадию Труханову, экс-главе НАПК Наталье Корчак и помощнику Олега Ляшко Александру Богачеву, который предлагал взятку Ульяне Супрун.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материалах УП: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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