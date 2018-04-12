Порошенко хочет отмены части договора о дружбе с РФ и выхода из органов СНД

Президент Петр Порошенко предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией, которая уже 4 года осуществляет военную агрессию против Украины, и выйти из всех уставных органов СНГ.



Об этом он сказал в рамках выступления на форуме безопасности в Киеве 12 апреля.

"Следующим шагом будет внесение мной в Верховную Раду проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией в части, в которой действие этого договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", - сказал Порошенко.



По его словам, такая возможность дается стране международным законодательством.



Речь идет в частности о статье о стратегическом партнерстве между Украиной и РФ или положении о двустороннем сотрудничестве в военной области.



Порошенко вместе с тем пояснил, что отменять этот договор нельзя.

"Ибо важны для Украины положения, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, подтверждают нерушимость существующих между ними границ", - подчеркнул он.



"Учитывая то, что Украина никогда не была и не сейчас членом СНГ и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения по официальному прекращению нашего участия в уставных органах СНГ", – сказал глава государства.



То же будет касаться окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске.



В то же время, по словам Порошенко, должна быть инвентаризована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам государства.



Президент также призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с Российской Федерацией на предмет чувствительных сфер сотрудничества.

Как сообщалось, позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения такого договора.

МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации или приостановке договора о дружбе с Российской Федерацией.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца пояснила, что министерство подготовило предложения и анализ различных вариантов: возможной приостановки (полной или временной) действия и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.



Беца отметила, что дальнейший анализ продолжается.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией подписали в Киеве 31 мая 1997 года президент Украины Леонид Кучма и президент Российской Федерации Борис Ельцин. Верховная Рада Украины ратифицировала договор законом N 13/98-ВР от 14 января 1998 года.



В документе определено, что договор заключается на 10 лет с возможностью продолжать его.

В правительстве объясняли, что договор о дружбе и сотрудничестве с РФ до сих пор действует, так как в нем Россия признает территориальную целостность Украины.

Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом". В марте 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым.