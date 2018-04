Оккупанты на Донбассе решили затопить шахту "Юнком" под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в ней. США призывают Россию и ее боевиков действовать ответственно.

Об этом идет речь в заявлении прес-секретаря Госдепартамента США Хезер Науерт.

"Планы российских боевиков затопить заброшенную угольную шахту "Юнком" - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году - могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев в находящейся под контролем России восточной Украине. Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - подчеркивается в заявлении.

Plans by Russian proxies to flood the abandoned YunKom coal mine – site of #Soviet nuclear test in ’79 – could threaten drinking water of thousands of Ukrainians in #Russia-controlled eastern #Ukraine. We urge Russia and its proxy authorities to act responsibly. @USEmbassyKyiv