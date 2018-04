В Барселоне сотни тысяч вышли на митинг против ареста каталонских лидеров

В Барселоне прошел многотысячный марш против ареста 9 каталонских лидеров, которых обвиняют в подготовке "восстания".

Как сообщает АFP, участники акции протеста прошлись по центральной улице с флагами Каталонии, скандируя "Свободу политзаключенным".

Демонстрация была организована ассоциацией Omnium Cultural и Национальным собранием Каталонии (АНК), лидеры которых входят в число арестованных. Акцию также поддержали каталонские отделения двух крупнейших профсоюзов Испании - CCOO и UGT (Comisiones Obreras и Unión General de Trabajadores).

Марш прошел спустя 10 дней после решения немецкого суда, который освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона под залог. Многие участники акции скандировали "Пучдемон - президент!".

Учасники марша подчеркивают, что протестуют мирно, демонстрируя свою солидарность с заключенными каталонскими лидерами.

По данным муниципальной полиции, участие в марше приняли более 300 тыс. человек. Вместе с тем организаторы заявляют об участии в марше не менее 750 тыс. человек.

Twitter

CATALONIA UPDATE |



Aerial images of the demonstration in #Barcelona for the freedom of political prisoners. pic.twitter.com/2F4DPnr0KM — Vocal Europe (@thevocaleurope) April 15, 2018

Massive demo in #Barcelona where people demand freedom to #Catalan political prisoners. pic.twitter.com/mDJsnmkuai — Ebubekir ISIK (@isik_ebubekir) April 15, 2018

🔴 CATALONIA |



Massive demostration right now in #Barcelona to demand the release of Catalan political prisoners. pic.twitter.com/I9joqCF3dD — Vocal Europe (@thevocaleurope) April 15, 2018