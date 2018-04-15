В Барселоне сотни тысяч вышли на митинг против ареста каталонских лидеров

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 22:17

В Барселоне прошел многотысячный марш против ареста 9 каталонских лидеров, которых обвиняют в подготовке "восстания".  

Как сообщает АFP, участники акции протеста прошлись по центральной улице с флагами Каталонии,  скандируя "Свободу политзаключенным". 

Демонстрация была организована ассоциацией Omnium Cultural и Национальным собранием Каталонии (АНК), лидеры которых входят в число арестованных.  Акцию также поддержали каталонские отделения двух крупнейших профсоюзов Испании - CCOO и UGT (Comisiones Obreras  и Unión General de Trabajadores). 

Марш прошел спустя 10 дней после решения немецкого суда, который освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона под залог. Многие участники акции скандировали "Пучдемон - президент!". 

Учасники марша подчеркивают, что протестуют мирно, демонстрируя свою солидарность с заключенными каталонскими лидерами. 

По данным муниципальной полиции, участие в марше приняли более 300 тыс. человек. Вместе с тем организаторы заявляют об участии в марше не менее 750 тыс. человек.  

 
 
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Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

6 апреля Пучдемон вышел на свободу из тюрьмы в немецком Ноймюнстере после того, как за него внесли 75 тысяч евро залога.

Суд также исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.

Украинская правда
Темы: Испания Каталония митинги
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